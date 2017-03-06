Maç sonu kırmızı kart

Mehmet'in golden önce topu elle kontrol ettiğini savunan başkent temsilcisinin futbolcularının itirazı sonucu değiştirmedi.

Maçtan sonra da itirazlar devam etti. Mücadelede sarı kart gören Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, hakeme tepkisini bitiş düdüğünden sonra da sürdürdü. Bunun üzerine maç sonu ikinci sarı kartını gören Koray, kırmızı kartla cezalandırıldı.