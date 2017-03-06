Maç sonu kırmızı kart
Osmanlısporlu futbolcular Mehmet Topal'ın golünde hakem Alper Ulusoy'a yoğun itirazda bulundu.
Mehmet'in golden önce topu elle kontrol ettiğini savunan başkent temsilcisinin futbolcularının itirazı sonucu değiştirmedi.
Maçtan sonra da itirazlar devam etti. Mücadelede sarı kart gören Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, hakeme tepkisini bitiş düdüğünden sonra da sürdürdü. Bunun üzerine maç sonu ikinci sarı kartını gören Koray, kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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