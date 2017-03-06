 Lens’ten fedakarlık – Fotomaç – 06 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lens’ten fedakarlık

    Lens’ten fedakarlık

    F.Bahçe'de babası vefat eden ve Hollanda'dan, Osmanlı maçı için dün gece dönen Lens, fedakarlık örneği sergiledi.

    Advocaat'a oynamak istediğini bildiren Hollandalı, 11'de çıktı. Futbolcular üzerinde babasının isminin yer aldığı "RIP (huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-" yazılı tişörtle ısınmaya çıktı. Başkent ekibi de "Başın sağ olsun Lens" pankartı taşıdı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens’ten fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.