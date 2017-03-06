Lens’ten fedakarlık
F.Bahçe'de babası vefat eden ve Hollanda'dan, Osmanlı maçı için dün gece dönen Lens, fedakarlık örneği sergiledi.
Advocaat'a oynamak istediğini bildiren Hollandalı, 11'de çıktı. Futbolcular üzerinde babasının isminin yer aldığı "RIP (huzur içinde uyu) Ricardo Wilfred Lens, 1958-" yazılı tişörtle ısınmaya çıktı. Başkent ekibi de "Başın sağ olsun Lens" pankartı taşıdı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Lens’ten fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.