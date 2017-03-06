 Karcemarskas’tan 8 gollük kurtarış – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan 8 gollük kurtarış

    Karcemarskas’tan 8 gollük kurtarış
    Müthiş oynayan , F.Bahçe'nin son dakika golüne engel olamadı. Sarı-lacivertli forvetlere geçit vermeyen Litvanyalı kaleci maç boyunca yaptığı 8 kurtarışla adeta kalesinde devleşti. 33 yaşındaki file bekçisi bu mükemmel oyununu Mehmet Topal'ın golüne engel olamayıp, takımına puan kazandırarak taçlandıramadı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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