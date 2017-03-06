 Kanarya’da hasar büyük – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Kanarya’da hasar büyük

    Kanarya’da hasar büyük

    Galibiyetle biten Osmanlıspor maçının ardından F.Bahçe'de hasar büyük...

    Sarı-lacivertlilerde dün akşam kart sınırında olan Josef ve , gördükleri sarılarla cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu itirazdan, Hasan rakibiyle girdiği tartışma sonrası kartla cezalandırılırken, her iki futbolcu da gelecek hafta Alanya karşısında forma giyemeyecek.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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