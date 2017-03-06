Kanarya’da hasar büyük
Galibiyetle biten Osmanlıspor maçının ardından F.Bahçe'de hasar büyük...
Sarı-lacivertlilerde dün akşam kart sınırında olan Josef ve Hasan Ali Kaldırım, gördükleri sarılarla cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu itirazdan, Hasan rakibiyle girdiği tartışma sonrası kartla cezalandırılırken, her iki futbolcu da gelecek hafta Alanya karşısında forma giyemeyecek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Kanarya’da hasar büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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