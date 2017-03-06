Kadıköy'de gerilim

Kadıköy’de istifa isteyen taraftarlar ile yönetime destek olanlar kapıştı. Polis olaylara müdahale etti. Maç sırasında beyaz mendilli protesto yapılırken, galibiyete rağmen taraftarın yönetime öfkesi dinmedi.

Osmanlıspor mücadelesinde iki farklı Fenerbahçe tribünü vardı. Maçı seyreden bir grup takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. 'Yönetim istifa' diye bağıran bir grupla, diğer grup arasında arbede yaşandı.



Zirve yarışının uzağında kalan ve oynadığı futbolla taraftarlarını mutsuz eden Fenerbahçe'de tribünlerin gerilimi nedeniyle polisler olaylara müdahale etti. Osmanlıspor karşısında Ülker Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı takımı desteklerken, diğer taraftarlar yönetime karşı olumsuz bir tavır takındılar.



Kale arkasında bulunan taraftarlar, maç boyunca futbolculara destek verirken, diğer tribünler ise futbolcuları ve yönetimi protesto etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir grup taraftar, 'Yönetim istifa' diye bağırırken, diğer bir grup ise bu gruba tepki gösterdi.



İki grup arasında sözlü sataşma bir anda kavgaya dönüştü. Galibiyete rağmen istifa sesleri dinmedi. Taraftarlar bir ara yönetime beyaz mendil salladılar.