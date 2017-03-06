Hele şükür
Fenerbahçe 90+1’de Mehmet Topal’ın elle düzeltip attığı golle Osmanlı’yı 1-0 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri'yi deplasmanda 3-0 yenip moral bulan Fenerbahçe, dün de Kadıköy'de Osmanlı'yı tek golle geçerek ligde dört maç aradan sonra galip geldi. Sarı-lacivertli takım maç boyunca çok sayıda pozisyona girse de kalesinde devleşen Karcemarskas'ı geçemedi. Ta ki uzatma dakikalarına kadar... 90+1'de Lens'in kullandığı kornerde, Mehmet Topal önünde bulduğu topu eliyle düzelttikten sonra sert vurdu ve Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı. Osmanlıspor'da Koray maç bitiminde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
TOP ELİME ÇARPTI
Mehmet Topal, tartışmalı golle ilgili "Topu elimle kontrol etmedim. Elime çarptı. Eğer elimle kontrol etseydim ailemin üzerine yemin ederim ki hakeme söylerdim" diye konuştu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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