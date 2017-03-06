 Hele şükür – Fotomaç – 06 Mart 2017
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HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Hele şükür

    Hele şükür

    90+1’de ’ın elle düzeltip attığı golle Osmanlı’yı 1-0 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son verdi.

    Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri'yi deplasmanda 3-0 yenip moral bulan Fenerbahçe, dün de Kadıköy'de Osmanlı'yı tek golle geçerek ligde dört maç aradan sonra galip geldi. Sarı-lacivertli takım maç boyunca çok sayıda pozisyona girse de kalesinde devleşen Karcemarskas'ı geçemedi. Ta ki uzatma dakikalarına kadar... 90+1'de Lens'in kullandığı kornerde, Mehmet Topal önünde bulduğu topu eliyle düzelttikten sonra sert vurdu ve Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı. Osmanlıspor'da Koray maç bitiminde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

    TOP ELİME ÇARPTI
    , tartışmalı golle ilgili "Topu elimle kontrol etmedim. Elime çarptı. Eğer elimle kontrol etseydim ailemin üzerine yemin ederim ki hakeme söylerdim" diye konuştu.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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