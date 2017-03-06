Hele şükür

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri'yi deplasmanda 3-0 yenip moral bulan Fenerbahçe, dün de Kadıköy'de Osmanlı'yı tek golle geçerek ligde dört maç aradan sonra galip geldi. Sarı-lacivertli takım maç boyunca çok sayıda pozisyona girse de kalesinde devleşen Karcemarskas'ı geçemedi. Ta ki uzatma dakikalarına kadar... 90+1'de Lens'in kullandığı kornerde, Mehmet Topal önünde bulduğu topu eliyle düzelttikten sonra sert vurdu ve Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı. Osmanlıspor'da Koray maç bitiminde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



TOP ELİME ÇARPTI

Mehmet Topal, tartışmalı golle ilgili "Topu elimle kontrol etmedim. Elime çarptı. Eğer elimle kontrol etseydim ailemin üzerine yemin ederim ki hakeme söylerdim" diye konuştu.