 Hasan Ali'ye tokat – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Hasan Ali'ye tokat

    Hasan Ali'ye tokat

    Fenerbahçe – Osmanlıspor maçının hakemi Alper Ulusoy, maçın son bölümlerinde verdiği ve vermediği kararlarla tepki çekti. ile Adam Maher arasında geçen tartışmada Osmanlısporlu futbolcu rakibine tokat attı.

    Maher'in kayarak müdahalesiyle yerde kalan Hasan Ali, Hollandalı futbolcuyu omzunu ittirerek daha yavaş olması için uyardı. Hasan Ali'nin hareketine tepki gösteren Maher Fenerbahçeli futbolcuya tokat savurdu.

    Tokatın etkisiyle uzun süre yerde kalan Hasan Ali'yi eski takım arkadaşı Pierre Webo yerden kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler kırmızı kart beklerken Hakem Alper Ulusoy iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

    Maç sonunda konuşan , "Bana bir tokat geldi, hakem ikimizi cezalandırdı. Bence hakem yanlış karar verdi. Pozisyon kırmızı karttı. Zor bir süreçten geçiyoruz. İyi oynamıyoruz. Önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmek." diye konuştu.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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