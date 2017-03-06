Hasan Ali'ye tokat
Fenerbahçe – Osmanlıspor maçının hakemi Alper Ulusoy, maçın son bölümlerinde verdiği ve vermediği kararlarla tepki çekti. Hasan Ali Kaldırım ile Adam Maher arasında geçen tartışmada Osmanlısporlu futbolcu rakibine tokat attı.
Maher'in kayarak müdahalesiyle yerde kalan Hasan Ali, Hollandalı futbolcuyu omzunu ittirerek daha yavaş olması için uyardı. Hasan Ali'nin hareketine tepki gösteren Maher Fenerbahçeli futbolcuya tokat savurdu.
Tokatın etkisiyle uzun süre yerde kalan Hasan Ali'yi eski takım arkadaşı Pierre Webo yerden kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler kırmızı kart beklerken Hakem Alper Ulusoy iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
Maç sonunda konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Bana bir tokat geldi, hakem ikimizi cezalandırdı. Bence hakem yanlış karar verdi. Pozisyon kırmızı karttı. Zor bir süreçten geçiyoruz. İyi oynamıyoruz. Önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmek." diye konuştu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Hasan Ali'ye tokat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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