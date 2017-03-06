Fenerbahçe'de 1 gün izin

Osmanlıspor karşısında uzatma dakikalarında atılan golle kazanan Fenerbahçe'de futbolcular günü izinli olarak geçirecek. Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın başlayacak.

Osmanlıspor'u 90+1. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, günü izinli olarak geçiriyor. Uzun süredir yoğun maç programı nedeniyle izin yapmayan takım, Avrupa Ligi maçlarının oynanacağı haftada 1 gün izin yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanla başlayacak. Fenerbahçe, 11 Şubat'ta oynadığı Bursaspor mücadelesinden bu yana Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzeri haftada 2 maça çıkıyordu.