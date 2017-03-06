 Fenerbahçe'de 1 gün izin – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de 1 gün izin

    Fenerbahçe'de 1 gün izin

    Osmanlıspor karşısında uzatma dakikalarında atılan golle kazanan Fenerbahçe'de futbolcular günü izinli olarak geçirecek. Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın başlayacak.

    Osmanlıspor'u 90+1. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, günü izinli olarak geçiriyor. Uzun süredir yoğun maç programı nedeniyle izin yapmayan takım, Avrupa Ligi maçlarının oynanacağı haftada 1 gün izin yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanla başlayacak. Fenerbahçe, 11 Şubat'ta oynadığı Bursaspor mücadelesinden bu yana Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzeri haftada 2 maça çıkıyordu.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:02
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