Fenerbahçe'de 1 gün izin
Osmanlıspor karşısında uzatma dakikalarında atılan golle kazanan Fenerbahçe'de futbolcular günü izinli olarak geçirecek. Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın başlayacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:02
- Olaylı karşılama
Toplam 2
Yorum
özgür ne bekliyordunuz mustafa denizli rıekerınk tudor niye düzgün hoca getirmiyorsunuz niye 5 para etmeyen futbolculara milyonları veriyorsunuz
- Arena bereketi
Toplam 6
Yorum
özgür trabzon doğru yolda fakat cesur ersun yenal gitmiş korkak yenal gelmiş eskiden takımları 4-0,5-0,hatta 8-0 kazandığı maçlar vardı
- Podolski gerçeği
Toplam 5
Yorum
Siyah-Beyaz1903 zevkle izliyoruz bilader bütün ülke izliyor bizi, asil ben senin fenerin maclarini izlediginden süpe ederim
Fenerbahçe'de 1 gün izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.