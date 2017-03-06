Fenerbahçe avantaj peşinde
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek.
A Grubu'nu 11 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada tamamlayarak çeyrek finalist olan sarı-lacivertli takım, İspanyol ekibini yenerek Dörtlü Final yolunda avantaj sağlamak istiyor.
Perfumerias Avenida ise B Grubu'nu yedişer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Bu iki takım arasında ikinci maç ise 10 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Gerekirse seride 3. karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 51
Yorum
M.S.E. Atınçın yere düşünce topu ararken top arkadan yerdeki elinin koluyla arasına geliyor.Sen gelen topa eline değince çarpınca niye vuruyorsun.
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 85
Yorum
12nümero Vahap Beyaz, Ahmet çakar, paralelsin Galatasaray.
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 85
Yorum
44istanbul Hala algi operasyonu yapiyorlar ya, utanmada yok! Besiktas bu ligde hakemlere RAGMEN lider!!! Siz hakemlere ragmen ilk 5 de yer aliyorsunuz!
Fenerbahçe avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.