 Fenerbahçe avantaj peşinde – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe avantaj peşinde

    Fenerbahçe avantaj peşinde

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk edecek.

    İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ilk karşılaşması, yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

    A Grubu'nu 11 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada tamamlayarak çeyrek finalist olan sarı-lacivertli takım, İspanyol ekibini yenerek Dörtlü Final yolunda avantaj sağlamak istiyor.

    Perfumerias Avenida ise B Grubu'nu yedişer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

    Bu iki takım arasında ikinci maç ise 10 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Gerekirse seride 3. karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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