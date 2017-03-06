Bu gol motive edecek
Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de kaleyi koruyan Fabiano dün başarılı bir 90 dakika çıkardı. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Brezilyalı kaleci, "Bu maç kolay olmadı. Takımımız sonuna kadar pes etmedi. İstediğimiz golü de bulduk. Bu gol ligin kalanında bizi motive edecek. Ben de çok çalışıyorum" dedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Bu gol motive edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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