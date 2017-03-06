 Bu gol motive edecek – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Bu gol motive edecek

    Bu gol motive edecek
    Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de kaleyi koruyan dün başarılı bir 90 dakika çıkardı. Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Brezilyalı kaleci, "Bu maç kolay olmadı. Takımımız sonuna kadar pes etmedi. İstediğimiz golü de bulduk. Bu gol ligin kalanında bizi motive edecek. Ben de çok çalışıyorum" dedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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