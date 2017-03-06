 Ali Koç yine locada – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    yine locada

    Ali Koç yine locada

    F.Bahçe taraftarının sevgilisi , Osmanlıspor maçını locasından takip etti. Koç’a statta yine büyük bir ilgi vardı

    F.Bahçe'de başkanlık için taraftarın gönlündeki ilk isim olan , Osmanlıspor maçını yine locasından takip etti.

    Stada geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Koç, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Rakibi karşısında uzun süre bocalayan ve gol atamayan takımını sessiz şekilde izleyen ve yanındakilerle dertleşen Ali Koç, galibiyet golüyle büyük bir sevinç yaşadı.

    Taraftarlar, Koç'a stat dışında da yoğun sevgi ve ilgi göstermeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı attı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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