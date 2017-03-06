Ali Koç yine locada
F.Bahçe taraftarının sevgilisi Ali Koç, Osmanlıspor maçını locasından takip etti. Koç’a statta yine büyük bir ilgi vardı
F.Bahçe'de başkanlık için taraftarın gönlündeki ilk isim olan Ali Koç, Osmanlıspor maçını yine locasından takip etti.
Stada geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Koç, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Rakibi karşısında uzun süre bocalayan ve gol atamayan takımını sessiz şekilde izleyen ve yanındakilerle dertleşen Ali Koç, galibiyet golüyle büyük bir sevinç yaşadı.
Taraftarlar, Koç'a stat dışında da yoğun sevgi ve ilgi göstermeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı attı.
Stada geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Koç, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Rakibi karşısında uzun süre bocalayan ve gol atamayan takımını sessiz şekilde izleyen ve yanındakilerle dertleşen Ali Koç, galibiyet golüyle büyük bir sevinç yaşadı.
Taraftarlar, Koç'a stat dışında da yoğun sevgi ve ilgi göstermeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı attı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Ali Koç yine locada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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