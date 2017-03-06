Advocaat kazanan 11’i bozmadı

Teknik direktör Dick Advocaat kupada Kayserispor'u 3-0 yenen onbiri bozmadı.

Hollandalı çalıştırıcı forvette tercihini yine Fernandao'dan yana kullanırken, sağ bekte Şener, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Ozan, Josef, Topal üçlüsü yer aldı. Robin van Persie ve Moussa Sow yedek soyundu. İki oyuncu da ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil oldular.