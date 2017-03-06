Advocaat kazanan 11’i bozmadı
Teknik direktör Dick Advocaat kupada Kayserispor'u 3-0 yenen onbiri bozmadı.
Hollandalı çalıştırıcı forvette tercihini yine Fernandao'dan yana kullanırken, sağ bekte Şener, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Ozan, Josef, Topal üçlüsü yer aldı. Robin van Persie ve Moussa Sow yedek soyundu. İki oyuncu da ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil oldular.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Advocaat kazanan 11’i bozmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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