 Advocaat kazanan 11’i bozmadı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    kazanan 11’i bozmadı

    Advocaat kazanan 11’i bozmadı

    Teknik direktör Dick kupada Kayserispor'u 3-0 yenen onbiri bozmadı.

    Hollandalı çalıştırıcı forvette tercihini yine Fernandao'dan yana kullanırken, sağ bekte Şener, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Ozan, Josef, Topal üçlüsü yer aldı. Robin van Persie ve Moussa Sow yedek soyundu. İki oyuncu da ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil oldular.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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