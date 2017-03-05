U-14 Takımı farklı: 4-0
Gelişim Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 14 Yaş Altı Takımı Hasan (2), Muhammed ve Ömer'in golleriyle rakibini 4-0'lık skorla devirmeyi başardı. Genç oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
U-14 Takımı farklı: 4-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.