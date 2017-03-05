 U-14 Takımı farklı: 4-0 – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    U-14 Takımı farklı: 4-0

    U-14 Takımı farklı: 4-0
    Gelişim Ligi'nin 25. haftasında kendi sahasında 'ni konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 14 Yaş Altı Takımı Hasan (2), Muhammed ve Ömer'in golleriyle rakibini 4-0'lık skorla devirmeyi başardı. Genç oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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