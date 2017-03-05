 Tribünde kavga çıktı – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tribünde kavga çıktı

    Tribünde kavga çıktı

    Osmanlıspor mücadelesinde iki farklı tribünü vardı. Maçı seyreden bir grup takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. 'Yönetim istifa' diye bağıran bir grupla, diğer grup arasında arbede yaşandı.

    Zirve yarışının uzağında kalan ve oynadığı futbolla taraftarlarını mutsuz eden 'de tribünler de ikiye bölündü. Osmanlıspor karşısında Ülker Stadyumu'na gelen sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı takımı desteklerken, kalan taraftarlar yönetim ve futbolcular aleyhine tezahüratlarda bulundu.

    Kale arkasında bulunan taraftarlar, maç boyunca futbolculara destek verirken, diğer tribünler ise futbolcuları ve yönetimi protesto etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir grup taraftar 'Yönetim istifa' diye bağırırken, diğer bir grup ise bu gruba tepki gösterdi.

    İki grup arasında sözlü sataşma bir anda kavgaya dönüştü. Tribünde yaşanan bu olaya polis müdahale etti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünde kavga çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.