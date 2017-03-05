Tribünde kavga çıktı
Osmanlıspor mücadelesinde iki farklı Fenerbahçe tribünü vardı. Maçı seyreden bir grup takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. 'Yönetim istifa' diye bağıran bir grupla, diğer grup arasında arbede yaşandı.
Kale arkasında bulunan taraftarlar, maç boyunca futbolculara destek verirken, diğer tribünler ise futbolcuları ve yönetimi protesto etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir grup taraftar 'Yönetim istifa' diye bağırırken, diğer bir grup ise bu gruba tepki gösterdi.
İki grup arasında sözlü sataşma bir anda kavgaya dönüştü. Tribünde yaşanan bu olaya polis müdahale etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:38
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
Uğur Bu eli görmeyen hakemler akşam evlerinin yolunu bulabiliyorlar mı ? Yani o anda orada robottan da hakem olsa farketmezdi , öyle değil mi ?
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 15
Yorum
Gönderin Bu taraftar haklıdırrr... Bu taraftar olmasa ne Yönetim, ne Oyuncu nede Galatasaray olur.. En büyük tepki de Sneijdere ve De Jong a olmalı.
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
sendemi topal herkes seni dürüst biri olarak bilirdi.huyundan mı suyundan mı bu takıma gelen bir tuhaf oluyor.biz tekrar dürüst topalı geri istiyoruz
Tribünde kavga çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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