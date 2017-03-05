 Satılan bilet sayısı: 800! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Satılan bilet sayısı: 800!

    Satılan bilet sayısı: 800!
    Futbol maçlarına fazla rağbet göstermeyen taraftarı 2 sezondur basketbol karşılaşmalarına yöneliyor. Taraftarlar mücadelesine de ilgisiz. Karşılaşma için satılan bilet sayısı sadece 800. Davetiyelerle birlikte en fazla 10 bin seyirci bekleniyor.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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