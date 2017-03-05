''Şansında yardımıyla kazandık''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Advocaat, "Biraz şansın da yardımıyla son dakikada kazanmayı başardık. Kazanmak zorundaydık ve bu nedenle riskler de aldık." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadığının hatırlatılması üzerine Hollandalı teknik adam, "Çünkü oyuncularımın o maçtaki performansından memnun kalmıştım. Ancak karşılaşma sonunda görebiliyoruz ki, 3 günde bir maç yapmak bazı oyuncularımız için fazla yük anlamına geliyor. Maçın son anlarında bunun sıkıntısını yaşadık." diye konuştu.



"GALİBİYET BENİ MUTLU ETTİ AMA OYUNUMUZ ETMEDİ"

Dick Advocaat, Osmanlıspor önünde 3 puanın sevindirici olduğunu dile getirirken, "Aldığımız galibiyet beni mutlu etti ama oyunumuz etmedi. Bu da tamamen perşembe günü oynadığımız Kayserispor maçından kaynakladı. O maçta iyi iş çıkaran oyuncularımız, bugün özellikle çabuk oynama adına istediklerini yapamadılar. Bu da bizim için zordu." açıklamasında bulundu.



Kayserispor karşılaşması sonrası oyuncuların yeterince dinlenemediğini aktaran sarı-lacivertli teknik adam, "Belki bazı oyuncularımız bu durumla başa çıkamadı. Maça iyi de başlamıştık. İlk bölümde Lens'in pozisyonları vardı. Tempo anlamında bazı oyuncularımız bu durumla başa çıkamadılar. Osmanlıspor da iyi bir takım. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Onların da pozisyonları vardı." diyerek sözlerini tamamladı.



Advocaat, basın toplantısında yalnızca 3 soru aldı ve sonrasında gelen soru isteklerini geri çevirdi.