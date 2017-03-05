Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin tek sorunu..."

Rıdvan Dilmen'in karşılaşmanın ilk yarısıyla ilgili yorumları şu şekilde:



"F.BAHÇE'NİN ÜRETKENLİK PROBLEMİ VAR"

Fenerbahçe'nin hırsında, arzusunda problem yok. Fenerbahçe'nin problemi üretkenlikte. Savunmacılar ve hücumcular olarak 2'ye ayrılmış bir takım. 4 orta sahayla oynuyor, bu da tek kanatlı hücuma götürüyor. Alper sağ çizgide oynuyor ama solak olduğu için önlemi kolay. F.Bahçe'nin tek kanadı Lens. Osmalı zaten bu ligde her yerde herkesi yenebilecek takım. Kora kor, temaslı oynuyorlar. İki takım da 1 puana razı gibi değil. Maç Fenerbahçe'nin kontrolünde geçiyor ama Osmanlı daha çok pozisyon bulmuş durumda.

"4 HÜCUMCU YEDEK BEKLİYOR"

Kulübede 4 tane hücumcu var; Sow, Volkan, Van Persie, Attif. Sahada 4 tane orta saha var. En azından Alper'i kenarda bekletirsin gerekirse.

Souza'yı oynatmazsın ki kenardan orta saha sokma şansın olur. Alper veya Souza'dan birini çıkarıp Sow'u veya Volkan'ı kullanabilir ikinci yarıda.

"BÖYLE BİR KURAL MI VAR?"

Şimdi Josef de Souza'yla Pinto karşılıklı sarı kartla oynuyor. Orada atılacak bir oyuncu eksik kalan takımı dezavantajlı yapacak. İkisi de tedbirli oynamıyorlar. Şu da var; hakem ilk 5 dakikada 2-3 sarı kart gerektiren hareketi atladı. Türkiye'de sanki İlk 10 dakikaya kadar sarı kart yasak. Böyle bir kural var galiba. Lens 1. dakikada çekti rakibini diyelim niye kart vermezler? Sadece F.Bahçe için söylemiyorum kaleci ilk yarıda vakit geçiriyor sarı kart çıkmıyor mesela.

"LENS ACISINI İÇİNE ATMIŞTIR"

Toprağı bol olsun. her insana göre değişir. o üzülmüyor mu babası rahmetli olmuş toprağı bol olmi içine atmıştır belki bazı insanlar yapamaz. belki de oynamak ona daha iyi gelecektir.