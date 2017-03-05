 ''Ne oldu Sow?'' – Fotomaç – 05 Mart 2017
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HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
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    ''Ne oldu Sow?''

    ''Ne oldu Sow?''
    'de teknik direktör Dick Advocaat, ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adamın Senegalli golcüye "Afrika Kupası'ndan sonra çok geri gittin. Neden bu kadar silik oynuyorsun? Senin gibi üst düzey bir futbolcunun böyle oynamasının bir sebebi olmalı. Bir derdin varsa söyle çözelim" dediği öğrenildi. Sow ise top alamamaktan yakındığını belirtti.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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