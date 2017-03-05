''Ne oldu Sow?''
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Moussa Sow ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adamın Senegalli golcüye "Afrika Kupası'ndan sonra çok geri gittin. Neden bu kadar silik oynuyorsun? Senin gibi üst düzey bir futbolcunun böyle oynamasının bir sebebi olmalı. Bir derdin varsa söyle çözelim" dediği öğrenildi. Sow ise top alamamaktan yakındığını belirtti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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