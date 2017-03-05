Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Osmanlıspor'a son dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Mehmet Topal, tartışmalı pozisyon hakkında itirafta bulundu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Serdar Bu akşam fb liler yok burda gerçi onlar BJK sayfasındadir olmayan hataları var gibi görüp yazmaya devam ediyorlar..
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
fb1907 eğer video hakem olsaydı emin olun fb çok daha iyi durumda olurdu.o yüzden biz zaten istiyoruz video hakem gelmesini.bursada 2 puandan olduk
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Semih Advoocat yeni dostlar edinmişsiniz maçtan sonra pozisyonu gormedim dersin size olsa çok net görürsün bu kadar destege ragmen 12 puan geride
Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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