 Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim" – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    : "Hakem olsaydım golü vermezdim"

    Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"

    Osmanlıspor'a son dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren , tartışmalı pozisyon hakkında itirafta bulundu.

    yaptığı açıklamada "Eğer elimle kontrol etseydim, ailemin üzerine yemin ederim hakeme söylerdim. Top elime çarptı. Hakem olsaydım bu golü vermezdim" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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