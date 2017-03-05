Maç sonu kırmızı kart
Osmanlısporlu futbolcular Mehmet Topal'ın golünde hakem Alper Ulusoy'a yoğun itirazda bulundu.
Mehmet'in golden önce topu elle kontrol ettiğini savunan başkent temsilcisinin futbolcularının itirazı sonucu değiştirmedi.
Maçtan sonra da itirazlar devam etti. Mücadelede sarı kart gören Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, hakeme tepkisini bitiş düdüğünden sonra da sürdürdü. Bunun üzerine maç sonu ikinci sarı kartını gören Koray, kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 17
Yorum
mehmet mac sonu demeci Aynı pozisyon kardeşim Atınç'ın başına geldi dün akşam. Kimse orada niye söylemedin diye itiraz etmedi" hakem olsam iptal ederdim. fark
- Derbi Fenerbahçe'nin
Toplam 2
Yorum
Engin 1923 ten şu ana kadar futbolda toplam 94 resmi kupasıyla en büyük FENERBAHÇE
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 17
Yorum
bekir gsnin ve rizenin penaltıları verilmedi.bjkye karşı penaltı verilmiyor gelsin video hakem.video hakem olsa bjk 1. olmazdı başakşehir liderdi.
Maç sonu kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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