 Lens ile 1 yıl daha – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Lens ile 1 yıl daha

    Lens ile 1 yıl daha

    Sunderland Echo ve Chronicle Gazeteleri, Hollandalı yıldızın önümüzdeki sezon da Fenerbahçe’ye kiralanacağını yazdı.

    Kanarya'da Dick Advocaat'ın sezon başında takıma getirdiği büyük katkı sağlamıştı. Ancak Hollandalı yıldızın kontratında opsiyon bulunmuyor. Sunderland, kontratı 2019 yılında sona erecek 29 yaşındaki futbolcuyu en az 11 milyon euro'ya satmayı düşünüyordu. Ancak Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi oyuncunun yüksek maaşını ödememek için önümüzdeki sezon da kiralık gönderilmesine sıcak bakmaya başladı. Sunderland Echo ve Chronicle Gazeteleri de Lens'in 1 sezon daha F.Bahçe'ye kiralanacağını duyurdu. Kanarya, Lens'i kiralayarak Finansal Fair-Play kuralları içinde kalacak. Beşiktaş'ın da Lens'in peşinde olduğu iddia edilmişti.

    BABASI VEFAT ETTİ
    Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfried Lens dün yaşamını yitirdi. Fenerbahçe kulübü ve TFF resmi internet sitelerinden taziye mesajları yayınladı. Yönetim ve teknik heyetten izin alarak Hollanda'ya giden tecrübeli futbolcu Osmanlı maçı için gece geç saatlerde döndü. Surinam cenazeleri birkaç güne yayıldığı için dönen Lens, Osmanlı maçından sonra yine gidecek.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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