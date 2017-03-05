Lens ile 1 yıl daha
Sunderland Echo ve Chronicle Gazeteleri, Hollandalı yıldızın önümüzdeki sezon da Fenerbahçe’ye kiralanacağını yazdı.
Kanarya'da Dick Advocaat'ın sezon başında takıma getirdiği Jeremain Lens büyük katkı sağlamıştı. Ancak Hollandalı yıldızın kontratında opsiyon bulunmuyor. Sunderland, kontratı 2019 yılında sona erecek 29 yaşındaki futbolcuyu en az 11 milyon euro'ya satmayı düşünüyordu. Ancak Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi oyuncunun yüksek maaşını ödememek için önümüzdeki sezon da kiralık gönderilmesine sıcak bakmaya başladı. Sunderland Echo ve Chronicle Gazeteleri de Lens'in 1 sezon daha F.Bahçe'ye kiralanacağını duyurdu. Kanarya, Lens'i kiralayarak Finansal Fair-Play kuralları içinde kalacak. Beşiktaş'ın da Lens'in peşinde olduğu iddia edilmişti.
BABASI VEFAT ETTİ
Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfried Lens dün yaşamını yitirdi. Fenerbahçe kulübü ve TFF resmi internet sitelerinden taziye mesajları yayınladı. Yönetim ve teknik heyetten izin alarak Hollanda'ya giden tecrübeli futbolcu Osmanlı maçı için gece geç saatlerde döndü. Surinam cenazeleri birkaç güne yayıldığı için dönen Lens, Osmanlı maçından sonra yine gidecek.
BABASI VEFAT ETTİ
Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfried Lens dün yaşamını yitirdi. Fenerbahçe kulübü ve TFF resmi internet sitelerinden taziye mesajları yayınladı. Yönetim ve teknik heyetten izin alarak Hollanda'ya giden tecrübeli futbolcu Osmanlı maçı için gece geç saatlerde döndü. Surinam cenazeleri birkaç güne yayıldığı için dönen Lens, Osmanlı maçından sonra yine gidecek.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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