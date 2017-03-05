 Kjaer sakatlandı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    sakatlandı

    Kjaer sakatlandı

    Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon sakatlandı.

    Karşılaşmanın son bölümünde sağ arka adalesini tutan , 73. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı.

    Kjaer'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe'de stopere Mehmet Topal geçti.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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