Kjaer sakatlandı
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:09
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
Uğur Bu eli görmeyen hakemler akşam evlerinin yolunu bulabiliyorlar mı ? Yani o anda orada robottan da hakem olsa farketmezdi , öyle değil mi ?
- Tudor, Antalyaspor maçı için tercihini yaptı
Toplam 15
Yorum
Gönderin Bu taraftar haklıdırrr... Bu taraftar olmasa ne Yönetim, ne Oyuncu nede Galatasaray olur.. En büyük tepki de Sneijdere ve De Jong a olmalı.
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 7
Yorum
sendemi topal herkes seni dürüst biri olarak bilirdi.huyundan mı suyundan mı bu takıma gelen bir tuhaf oluyor.biz tekrar dürüst topalı geri istiyoruz
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