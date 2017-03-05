 Kanarya’nın ‘dev’ aşkı – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kanarya’nın ‘dev’ aşkı

    Kanarya’nın ‘dev’ aşkı

    , Devler Ligi şansını zorlamak için bugün evinde Osmanlı’yı devirmek istiyor.

    Süper Lig'de 4 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen sarılacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle moral bulmuştu. ligde bugün 'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. Lider Beşiktaş'ın çok gerisinde kalan Kanarya en azından Şampiyonlar Ligi ihtimalini zorlamak için bugün rakibini mutlak yenmek için sahada olacak. Dick Advocaat da oyuncularından maça iştahlı başlamaları, sisteme sadık kalmalarını ve yakaladıkları fırsatlarda konsantre olmalarını istedi.

    'SAKİN KALMALIYIZ'
    Advocaat oyuncularını "Sakin kalın. Doğru futbol sergilersek bu maçı kazanırız. Rakibin hızlı hücumları tehlikeli. Onlara karşı dikkatli olmalıyız" sözleriyle uyardı. Son 6 maçta 4 yenilgi alan Osmanlıspor da kötü gidişe Kadıköy'de son vermeyi planlıyor.

    FENER ÜSTÜN
    Kanarya ile Osmanlıspor bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'undan galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibi 2 kez kazandı. 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

    EVİNDE FARKLI
    F.Bahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçnıdan 6'sını ev sahibi ekip kazandı. Sarı-lacivertliler 1 kez de beraberlik aldı. Kanarya rakip kaleye 14 gol gönderirken kendi kalesinde sadece 4 gol gördü..

    5 İSİM KART SINIRINDA
    Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görürse cezalı duruma düşecek. Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan bugünkü Osmanlı mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

    GOL SIKINTISI YAŞIYOR
    Fenerbahçe kupada Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu ancak ligde gol yollarında aynı şekilde başarılı değil. Sarı-lacivertli takım oynadığı son 5 lig karşılaşmasında fileleri sadece 4 kez havalandırabildi. Forvetler arasında tek golü penaltıdan Sow attı.

    TEK EKSİK VOLKAN
    Kanarya'nın başkent ekibi Osmanlıspor'u ağırlayacağı mücadelede ev sahibi ekipte tek eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Volkan Demirel bugünkü karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacaklar. Sarı-lacivertli ekibin kaptanının yerine Fabiano görev yapacak.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya’nın ‘dev’ aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.