Jimenez listede
Fenerbahçe bir yandan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken diğer taraftan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.
Sarı-lacivertliler, Benfica'nın forveti Raul Jimenez'i yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi Meksikalı forvet hakkında raporlarını hazırladı. 25 yaşındaki golcünün kiralık formülüyle takıma kazandırılması gündemde.
Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi Meksikalı forvet hakkında raporlarını hazırladı. 25 yaşındaki golcünün kiralık formülüyle takıma kazandırılması gündemde.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Jimenez listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.