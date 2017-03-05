 Jimenez listede – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Jimenez listede

    Jimenez listede

    bir yandan bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken diğer taraftan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.

    Sarı-lacivertliler, Benfica'nın forveti Raul Jimenez'i yakından takip ediyor.

    Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi Meksikalı forvet hakkında raporlarını hazırladı. 25 yaşındaki golcünün kiralık formülüyle takıma kazandırılması gündemde.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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