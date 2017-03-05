 İdmanda yüzler güldü – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    İdmanda yüzler güldü

    İdmanda yüzler güldü
    Kanarya, Osmanlıspor karşılaşmasının son idmanını dün gerçekleştirdi. Antrenman açma germe çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top çalışmasının ardından çift kale maç oynandı. Futbolcuların kupadaki Kayseri galibiyetiyle moralli bir şekilde çalıştıkları gözlendi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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