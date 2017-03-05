''Haydi çocuklar''
Volkan Demirel'in yokluğunda takımda ağabeylik görevini üstlenen ikinci kaptan Mehmet Topal, bugünkü Osmanlıspor karşılaşması öncesi arkadaşlarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kayserispor maçıyla silkindiklerini belirten Kanarya'nın kaptanı Başkent ekibine karşı da kazanmaları gerektiğini söyledi. Mehmet Topal, "Haydi çocuklar. Artık kayıp yok" ifadelerini kullandı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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