 ''Haydi çocuklar'' – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    ''Haydi çocuklar''

    ''Haydi çocuklar''
    Volkan Demirel'in yokluğunda takımda ağabeylik görevini üstlenen ikinci kaptan Mehmet Topal, bugünkü Osmanlıspor karşılaşması öncesi arkadaşlarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Kayserispor maçıyla silkindiklerini belirten Kanarya'nın kaptanı Başkent ekibine karşı da kazanmaları gerektiğini söyledi. , "Haydi çocuklar. Artık kayıp yok" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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