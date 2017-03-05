Hasan Ali'ye tokat
Fenerbahçe – Osmanlıspor maçının hakemi Alper Ulusoy, maçın son bölümlerinde verdiği ve vermediği kararlarla tepki çekti. Hasan Ali Kaldırım ile Adam Maher arasında geçen tartışmada Osmanlısporlu futbolcu rakibine tokat attı.
Maher'in kayarak müdahalesiyle yerde kalan Hasan Ali, Hollandalı futbolcuyu omzunu ittirerek daha yavaş olması için uyardı. Hasan Ali'nin hareketine tepki gösteren Maher Fenerbahçeli futbolcuya tokat savurdu.
Tokatın etkisiyle uzun süre yerde kalan Hasan Ali'yi eski takım arkadaşı Pierre Webo yerden kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler kırmızı kart beklerken Hakem Alper Ulusoy iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
Maç sonunda konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Bana bir tokat geldi, hakem ikimizi cezalandırdı. Bence hakem yanlış karar verdi. Pozisyon kırmızı karttı. Zor bir süreçten geçiyoruz. İyi oynamıyoruz. Önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmek." diye konuştu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:35
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Serdar Bu akşam fb liler yok burda gerçi onlar BJK sayfasındadir olmayan hataları var gibi görüp yazmaya devam ediyorlar..
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
fb1907 eğer video hakem olsaydı emin olun fb çok daha iyi durumda olurdu.o yüzden biz zaten istiyoruz video hakem gelmesini.bursada 2 puandan olduk
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Semih Advoocat yeni dostlar edinmişsiniz maçtan sonra pozisyonu gormedim dersin size olsa çok net görürsün bu kadar destege ragmen 12 puan geride
Hasan Ali'ye tokat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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