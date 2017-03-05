"Golü Alper Ulusoy attı"
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 90+1'de attığı golle mağlup ederken başkent ekibi bu golde elle oynama itirazlarında bulundu.
DİLMEN: "VİDEO HAKEM OLSA İPTAL EDİLİRDİ"
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrasında maça damga vuran golü yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünü hakem Alper Ulusoy attı. Mehmet Topal, topu eliyle aldı. İkinci sarı karttan atılması lazımdı. Mehmet Topal'ın vicdanı gole sevinmeye el vermedi. Gitti, geldi o anda. Hakem, Mehmet Topal'ın elle aldığını göremedi. Video hakem uygulaması olsa ve pozisyon izlenmiş olsa, bu gol iptal edilirdi. " diye konuştu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:14
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Serdar Bu akşam fb liler yok burda gerçi onlar BJK sayfasındadir olmayan hataları var gibi görüp yazmaya devam ediyorlar..
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
fb1907 eğer video hakem olsaydı emin olun fb çok daha iyi durumda olurdu.o yüzden biz zaten istiyoruz video hakem gelmesini.bursada 2 puandan olduk
- "Golü Alper Ulusoy attı"
Toplam 13
Yorum
Semih Advoocat yeni dostlar edinmişsiniz maçtan sonra pozisyonu gormedim dersin size olsa çok net görürsün bu kadar destege ragmen 12 puan geride
"Golü Alper Ulusoy attı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.