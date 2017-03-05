 "Golü Alper Ulusoy attı" – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    "Golü Alper Ulusoy attı"

    "Golü Alper Ulusoy attı"

    , Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 90+1'de attığı golle mağlup ederken başkent ekibi bu golde elle oynama itirazlarında bulundu.

    , Mehmet Topal'ın son dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken bu gol sonrası büyük tartışma çıktı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens'in ortası ile arka direkte topla buluşan Mehmet Topal, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti ve Karcemarskars'ın sağından topu ağlarla buluşturdu. Osmanlısporlu futbolcular, Mehmet Topal'ın kontrol sırasında elle oynama olduğu yönünde hakem Alper Ulusoy'a itiraz etti.

    DİLMEN: "VİDEO HAKEM OLSA İPTAL EDİLİRDİ"
    Usta yorumcu , karşılaşma sonrasında maça damga vuran golü yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin golünü hakem Alper Ulusoy attı. Mehmet Topal, topu eliyle aldı. İkinci sarı karttan atılması lazımdı. Mehmet Topal'ın vicdanı gole sevinmeye el vermedi. Gitti, geldi o anda. Hakem, Mehmet Topal'ın elle aldığını göremedi. Video hakem uygulaması olsa ve pozisyon izlenmiş olsa, bu gol iptal edilirdi. " diye konuştu.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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