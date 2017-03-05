Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Lens ve Numan'ın arasında geçen pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Josef de Souza sarı kart ile cezalandırıldı.
Josef bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:07
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