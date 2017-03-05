Fenerbahçe'ye kötü haber!

Karşılaşmanın 25. dakikasında Lens ve Numan'ın arasında geçen pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Josef de Souza sarı kart ile cezalandırıldı.

Josef bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.