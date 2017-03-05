 Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'ye kötü haber!

    Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti.

    Karşılaşmanın 25. dakikasında Lens ve Numan'ın arasında geçen pozisyon sonrası itirazlarda bulunan sarı kart ile cezalandırıldı.

    Josef bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:07
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