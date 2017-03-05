Beyaz mendiller sallandı
Osmanlıspor mücadelesinde iki farklı Fenerbahçe tribünü vardı. Maçı seyreden bir grup takıma destek verirken, diğer taraftarlar ise yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu. 'Yönetim istifa' diye bağıran bir grupla, diğer grup arasında arbede yaşandı.
Kale arkasında bulunan taraftarlar, maç boyunca futbolculara destek verirken, diğer tribünler ise futbolcuları ve yönetimi protesto etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir grup taraftar 'Yönetim istifa' diye bağırırken, diğer bir grup ise bu gruba tepki gösterdi.
İki grup arasında sözlü sataşma bir anda kavgaya dönüştü. Tribünde yaşanan bu olaya polis müdahale etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:03
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 37
Yorum
AFFETMEZLER Allahınızı seviyorsanız baska adam mı yok bunları alacak hele selçuk o trabzonspor forması ona yakışmaz galatasaraylı olsun baska birşey iş
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 33
Yorum
fbli atınc sordular hayır penaltı değildi diyor kuralla acık ne dıyor el vucuda yapısık değilse penaltı ee bu kuralar gore atınc pozısyon nedır ?
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 33
Yorum
tarafsız FB adamın karakterini de bozuyor... Atıncın pozisyonu penaltı veya değil...Ama senin pozisyon yüzde 1 milyon elle düzeltip gol atmadır...
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