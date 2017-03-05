 ‘Ben gol kralı Fernandao’yum’ – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ‘Ben gol kralı ’yum’

    ‘Ben gol kralı Fernandao’yum’

    'de teknik direktör , 'yu gerek kilolu gerekse ağır oluşu sebebiyle fazla beğenmiyordu.

    Ancak Hollandalı teknik adamın gözüne giremeyen Brezilyalı forvet pes etmek yerine çok çalıştı. İdmanlarda Advocaat'ın takdiri kazanan bugünkü Osmanlıspor karşılaşmasında da 11'de yer alacak. Tecrübeli forvet ise kendisine güvenini net şekilde ortaya koydu. Fernandao "Ben bu ülkede gol kralı oldum. Van Persie gibi önemli bir golcü ile aynı takımdayız. Ondan da çok şey öğreniyorum. Kimse beni kenara atmasın. Ben gol kralı Fernandao'yum" dedi.

    EMRE BOL
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Ben gol kralı Fernandao’yum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.