‘Ben gol kralı Fernandao’yum’
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Fernandao'yu gerek kilolu gerekse ağır oluşu sebebiyle fazla beğenmiyordu.
Ancak Hollandalı teknik adamın gözüne giremeyen Brezilyalı forvet pes etmek yerine çok çalıştı. İdmanlarda Advocaat'ın takdiri kazanan Fernandao bugünkü Osmanlıspor karşılaşmasında da 11'de yer alacak. Tecrübeli forvet ise kendisine güvenini net şekilde ortaya koydu. Fernandao "Ben bu ülkede gol kralı oldum. Van Persie gibi önemli bir golcü ile aynı takımdayız. Ondan da çok şey öğreniyorum. Kimse beni kenara atmasın. Ben gol kralı Fernandao'yum" dedi.
EMRE BOL
EMRE BOL
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
‘Ben gol kralı Fernandao’yum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.