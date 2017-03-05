Advocaat masada

Hollandalı hocanın menajerleri yönetimle görüşecek. F.Bahçe'de başkan Yıldırım ve yönetici Uslu, Hollandalı hoca için 'Adam gibi adam' ifadelerini kullanmıştı. Asbaşkan Mosturoğlu da "Başkanımız Advocaat'a yeni sözleşme önerdi, Mart'ta cevap verecek" demişti. Transferde özgürlük, takım üzerinde mutlak yetki isteyen Advocaat'ın şartları kabul edilirse kontratı yenilenecek.

Sarı-lacivertliler bir yandan bu sezonun kalan bölümünde şampiyonluk gelmese de Şampiyonlar Ligi bileti ve Türkiye Kupası peşinde koşarken diğer taraftan geleceği inşa etmeye çalışıyor. Kanarya'da 1 numaralı gündem maddesi önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğundan kimin oturacağı. Başkan Aziz Yıldırım istifa ve kongre baskısına karşılık "Erken seçim yok" derken, kulübe için de Aykut Kocaman'ın adı öne çıkmıştı. Ancak son gelişme sarı-lacivertli kulisleri hareketlendirdi. Dick Advocaat'ın menajerleri Rob Jansen ve Dick Tuit 9 Mart'ta Fenerbahçe ile masaya oturacak.



KIRAN KIRANA PAZARLIK

Hollandalı hocanın temsilcilerinin İstanbul'a gelmesi "Seneye de kesin kalıyor" şeklinde algılanmıyor. Başkan Yıldırım ve Mahmut Uslu'nun 'Adam gibi adam' dedikleri, Asbaşkan Mosturoğlu'nun da "Sözleşme uzatmak için başkanımız teklif götürdü" ifadelerini kullandığı Advocaat'ın tavırları kafa karıştırmıştı. Takımın kötü gidişatı ve basınla yaşanan sert polemikler deneyimli çalıştırıcının tartışılmasına neden olmuştu. Yönetim ile Advocaat'ın avukatları hem bunları hem de takımın yeni yapısını masaya yatıracak. Hollandalı teknik adam Samandıra'da tek yetkili olmak istiyor. Lens gibi isimleri getireceğini belirtip transferde belirleyici olursa kalacağını ifade ediyor. Tüm bu gelişmeler sonunda Advocaat'ın kulüpteki geleceği kesinleşecek.