 Yasağa rağmen yine lafını çaktı! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Yasağa rağmen yine lafını çaktı!

    Yasağa rağmen yine lafını çaktı!

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, her basın toplantısında konuştuğu "olay" olan Advocaat'tan, "dilini tutmasını" ve polemikten uzak durmasını istemişti.

    Hollandalı hoca, Kayseri'de oynanan kupa maçında bu yasağa uymak için büyük özen gösterse de yine dayanamadı. "Futbolcuların ligde neden böyle oynamadığı" sorusunu, "Gidin onlara sorun" diye yanıtlayıp yeni bir tartışma konusu daha başlattı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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