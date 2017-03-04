 ‘Umarım lige de yansır’ – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Umarım lige de yansır’

    ‘Umarım lige de yansır’
    , kupada Kayserispor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Umarım bu olumlu hava lige de yansır" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götüreceklerini, ligi de en iyi yerde bitireceklerini söyledi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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