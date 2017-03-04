 Taraftar için kazanın – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Taraftar için kazanın

    Taraftar için kazanın

    Başkan Yıldırım, İstanbul’a dönüşte takımla yaptığı sohbette, “Puan farkı önemli değil. Ligde de böyle oynayıp taraftarımızın yüzünü güldürün” dedi

    Fenerbahçe, Kayseri'ye 27 kişilik bir futbolcu topluluğu ile tam kadro gitti. Yönetim de bu önemli kupa mücadelesinde takımı yalnız bırakmadı. Bu dayanışma iyi sonuç verdi, maçı 3-0 kazanan Kanarya, yarı final için büyük avantaj yakaladı.

    UÇAKTA SOHBET ETTİ
    Sonuca en çok sevinenlerin başında ise başkan geliyordu. Yüzü gülen başkan, dönüş yolunda bazı futbolcularla sohbet etti. Yıldırım'ın oyunculara, "Sizden ligde de böyle mücadele vermenizi istiyorum. Puan farkını hiç düşünmeyin, sadece kazanın. Maç kazanma alışkanlığınızı oturtun. Bizim için ve kendiniz için olmasa da taraftar için bunu yapın. Ondan sonra neler olur hep beraber görürüz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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