Taraftar için kazanın
Başkan Yıldırım, İstanbul’a dönüşte takımla yaptığı sohbette, “Puan farkı önemli değil. Ligde de böyle oynayıp taraftarımızın yüzünü güldürün” dedi
UÇAKTA SOHBET ETTİ
Sonuca en çok sevinenlerin başında ise başkan Aziz Yıldırım geliyordu. Yüzü gülen başkan, dönüş yolunda bazı futbolcularla sohbet etti. Yıldırım'ın oyunculara, "Sizden ligde de böyle mücadele vermenizi istiyorum. Puan farkını hiç düşünmeyin, sadece kazanın. Maç kazanma alışkanlığınızı oturtun. Bizim için ve kendiniz için olmasa da taraftar için bunu yapın. Ondan sonra neler olur hep beraber görürüz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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