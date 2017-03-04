 Performansı kulübeye yetiyor – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Performansı kulübeye yetiyor

    Performansı kulübeye yetiyor

    Son kupa sınavında da yedek oturan ’nin sorunu, fizik gücünü bir türlü artıramaması. Hollandalı yıldız Osmanlıspor maçında da kulübede başlayacak

    Robin , Kayserispor'la oynanan kritik kupa randevusunda da yedek soyundu. Hollandalı golcünün neden düzenli olarak kullanılmadığı sorusunun yanıtı ise teknik direktör Dick Advocaat'ta. Tecrübeli çalıştırıcının, fiziksel sıkıntılar nedeniyle vatandaşını kullanamadığı öğrenildi. Robin van Persie'nin Samandıra'da yapılan fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olamadığı, fiziksel eksiği nedeniyle ileride top tutamadığı için takıma zarar verdiği ifade edildi.

    GÖREV FERNANDAO'NUN
    Advocaat'ın "Bu şartlar altında oynatamam" dediği Robin van Persie'nin Osmanlıspor mücadelesinde de yedek soyunması bekleniyor. Advocaat'ın bu karşılaşmaya yine Fernandao ile başlayacağı ise gelen haberler arasında.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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