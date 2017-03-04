Performansı kulübeye yetiyor
Son kupa sınavında da yedek oturan Van Persie’nin sorunu, fizik gücünü bir türlü artıramaması. Hollandalı yıldız Osmanlıspor maçında da kulübede başlayacak
GÖREV FERNANDAO'NUN
Advocaat'ın "Bu şartlar altında oynatamam" dediği Robin van Persie'nin Osmanlıspor mücadelesinde de yedek soyunması bekleniyor. Advocaat'ın bu karşılaşmaya yine Fernandao ile başlayacağı ise gelen haberler arasında.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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