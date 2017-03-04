 ‘Milat olsun’ – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Milat olsun’

    ‘Milat olsun’

    Advocaat, Kayseri’deki kupa maçında, “takım olmanın ödülünü aldıklarını” söyledi. Kaptan Volkan ise arkadaşlarına seslendi: Bugünü milat ilan edelim

    Fenerbahçe, Kayserispor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup ederken, takım ruhunun yeniden kazanılması adına da dev bir adım attı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın maç sonu oyuncularını tek tek tebrik ettiği ve takım olmaları halinde her zaman istediklerini alabileceklerini söylediği öğrenildi.

    KUPAYI KAZANMA SÖZÜ
    Kaptan 'in de uçakta takıma yönelik bir konuşma yaptığı ve "Bugünü milat ilan edelim" dediği bildirildi. Sarı-lacivertli oyuncuların Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almak için birbirlerine söz verdikleri belirtildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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