Lens Osmanlıspor maçında yok

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Lens'in babası vefat etti. Hollanda'ya giden Lens'in Osmanlıspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe'ye kötü haber. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Osmanlıspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Lens'in sahada olması beklenmiyor. Hollandalı yıldızın, babası Ricardo Lens'in vefat etmesi sebebiyle ülkesine gitiği ve bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.