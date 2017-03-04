Lens Osmanlıspor maçında yok
Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Lens'in babası vefat etti. Hollanda'ya giden Lens'in Osmanlıspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe'ye kötü haber. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Osmanlıspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Lens'in sahada olması beklenmiyor. Hollandalı yıldızın, babası Ricardo Lens'in vefat etmesi sebebiyle ülkesine gitiği ve bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Beni haksız çıkarmadı''
Toplam 13
Yorum
Adem YAVUZ Yargıtay kararından sonra bırakacağım yerime ise Ali KOC gelsin diyerek mılyonlarca fenerliye ''BIRAKMIYORUM'' diyerek büyük kazık atmıştır
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 1
Yorum
macaroni hahahahaa komık adamsın k
- Yasağa rağmen yine lafını çaktı!
Toplam 1
Yorum
kemal7860 İşte Fenerbahçeyi adam edecek hoca keşke genç olsaydı
Lens Osmanlıspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.