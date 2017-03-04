 Lens Osmanlıspor maçında yok – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Lens Osmanlıspor maçında yok

    Lens Osmanlıspor maçında yok

    Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Lens'in babası vefat etti. Hollanda'ya giden Lens'in Osmanlıspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe'ye kötü haber. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Osmanlıspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Lens'in sahada olması beklenmiyor. Hollandalı yıldızın, babası Ricardo Lens'in vefat etmesi sebebiyle ülkesine gitiği ve bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens Osmanlıspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.