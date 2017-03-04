‘Hiç yoktan iyidir’
Lens: Kayseri karşısında iyi oynamadık ama bizim için önemli olan kazanmaktı
"Bizim için önemli bir maçtı. Bir kupa maçından çok daha fazlasıydı" diyen Hollandalı futbolcu, "Aslında iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Ama şu an içinde bulunduğumuz duruma bakacak olursak bizim için önemli olan iyi bir skor almaktı ve bunu da başardık.
Galip gelemediğimiz için öz güvenimiz eksik kalıyordu. Kayserispor karşısında bunu biraz aştık. Ligde de kazanarak işlerin yoluna girmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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