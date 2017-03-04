 ‘Hiç yoktan iyidir’ – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Hiç yoktan iyidir’

    ‘Hiç yoktan iyidir’

    Lens: Kayseri karşısında iyi oynamadık ama bizim için önemli olan kazanmaktı

    Fenerbahçe'nin çalışkan isimlerinden Jeremain Lens, 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kaybolan öz güvenlerini bir nebze de olsa kazandıklarını dile getirdi.

    "Bizim için önemli bir maçtı. Bir kupa maçından çok daha fazlasıydı" diyen Hollandalı futbolcu, "Aslında iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Ama şu an içinde bulunduğumuz duruma bakacak olursak bizim için önemli olan iyi bir skor almaktı ve bunu da başardık.

    Galip gelemediğimiz için öz güvenimiz eksik kalıyordu. Kayserispor karşısında bunu biraz aştık. Ligde de kazanarak işlerin yoluna girmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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