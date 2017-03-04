 Havada&karada Martin Skrtel! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Havada&karada Martin !

    Havada&karada Martin Skrtel!

    Martin , F.Bahçe'nin üç kategoride en iyi ismi olarak dikkat çekiyor.

    Slovak defans oyuncusu, görev aldığı 21 lig maçında girdiği 411 ikili mücadelenin 310'unu alarak yüzde 75'lik bir başarı sağlarken, rakip sahada 250 top kesme denemesinde ise 18 kez istediğini elde etti. hava toplarındaki hakimiyetiyle de adından söz ettirdi. Çıktığı 256 hava topunun 192'sini aldı, bu alanda da yüzde 75'lik başarı oranı tutturdu.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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