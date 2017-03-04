 Fener'e sürat motoru – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Fener'e sürat motoru

    Fener'e sürat motoru

    Hamburg’da oynayan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli yönetime önerildi. Yüksek bonservisine rağmen uygun şartlarda kiralanabileceği garantisi verildi

    Sezon sonu gidecek isimleri belirlemeye başlayan Fenerbahçe, gelecekler için de ince eleyip sık dokuyor. Çok yönlü bir kanat oyuncusu arayan sarı- lacivertlilerin gündemine oturan sürpriz isim ise Sırp futbolcu Filip Kostic oldu. Bundesliga'da Hamburg forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, kulübünün ligde düşme hattında olmasından çok rahatsız. Stuttgart'tan 14 milyon euro'ya geldiği Hamburg'da hedeflerinin çok altında kalan Kostic, menajerlerine takım bulması talimatı verince Fenerbahçe ile yollar kesişti. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerler, sarı-lacivertli yönetime Kostic'i önererek Hamburg'un küme düşmesi halinde Kostic'i elinde tutamayacağını kaydedip satın alma yoluyla olmasa da kiralık olarak çok uygun şartlarda bu transferin gerçekleşebileceğini bildirdiler.

    SCOUT'LAR İZLEYECEK
    Fenerbahçe yönetiminin bu önerme üzerine düşünmek için süre istediği belirtilirken, oyuncunun performansının sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı gelen haberler arasında. Scout ekiplerinden olumlu bir rapor gelmesi halinde sezon sonu masaya oturulacak.

    LENS'İN 4 DERECE ÜSTÜNDE
    Asıl mevkii sol açık olmasına rağmen ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen 'in en fazla öne çıkan tarafı hızı. Tecrübeli futbolcunun bu özelliği, dünya futbolunun yakından takip edildiği FIFA ve PES gibi senelik yenilenen oyunlarda da '90' (çok hızlı) üzerinden derecelendiriliyor. Kostic'in sürati bu platformlarda Lens'in '4' derece üzerinde.

    DEĞERİ HEP ARTTI
    Şu anki bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olan Kostic, değerini sürekli artırıyor. 2011'de Sırp ekibi Radnicki'de forma giyerken 200 bin euro'luk değerini, 2012- 13 sezonu başında transfer olduğu Groningen'de 1.25 milyon euro'ya yükseltti. 2014-15'te ise 6 milyon euro bonservisle Stuttgart'ın yolunu tuttu.

    ARTILARI
    - Kolay sakatlanmıyor.
    - Kolay faul alabiliyor.
    - 1.84'lük boyu nedeniyle hava toplarında da etkili.
    - Hızlı ve etkili duvar paslarıyla kaleye hızla gidebiliyor.
    - Son vuruşları gayet iyi.
    - İkili mücadelelerde kolay yıkılmıyor.

    EKSiLERi
    -Çabuk yoruluyor.
    - Sağ ayağını hiç kullanamıyor.
    - Savunma yönü zayıf.
    - Takım gerideyken kazanma hırsı gösteremiyor.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:29
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