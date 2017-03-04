Fener'e sürat motoru
Hamburg’da oynayan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli yönetime önerildi. Yüksek bonservisine rağmen uygun şartlarda kiralanabileceği garantisi verildi
SCOUT'LAR İZLEYECEK
Fenerbahçe yönetiminin bu önerme üzerine düşünmek için süre istediği belirtilirken, oyuncunun performansının sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı gelen haberler arasında. Scout ekiplerinden olumlu bir rapor gelmesi halinde sezon sonu masaya oturulacak.
LENS'İN 4 DERECE ÜSTÜNDE
Asıl mevkii sol açık olmasına rağmen ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen Filip Kostic'in en fazla öne çıkan tarafı hızı. Tecrübeli futbolcunun bu özelliği, dünya futbolunun yakından takip edildiği FIFA ve PES gibi senelik yenilenen oyunlarda da '90' (çok hızlı) üzerinden derecelendiriliyor. Kostic'in sürati bu platformlarda Lens'in '4' derece üzerinde.
DEĞERİ HEP ARTTI
Şu anki bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olan Kostic, değerini sürekli artırıyor. 2011'de Sırp ekibi Radnicki'de forma giyerken 200 bin euro'luk değerini, 2012- 13 sezonu başında transfer olduğu Groningen'de 1.25 milyon euro'ya yükseltti. 2014-15'te ise 6 milyon euro bonservisle Stuttgart'ın yolunu tuttu.
ARTILARI
- Kolay sakatlanmıyor.
- Kolay faul alabiliyor.
- 1.84'lük boyu nedeniyle hava toplarında da etkili.
- Hızlı ve etkili duvar paslarıyla kaleye hızla gidebiliyor.
- Son vuruşları gayet iyi.
- İkili mücadelelerde kolay yıkılmıyor.
EKSiLERi
-Çabuk yoruluyor.
- Sağ ayağını hiç kullanamıyor.
- Savunma yönü zayıf.
- Takım gerideyken kazanma hırsı gösteremiyor.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:29
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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