Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, yarın sahasında başkent temsilcisini yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 38 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, bu performansını lige de yansıtmak için mücadele edecek.
Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında elde eden Fenerbahçe, son 4 haftada ise 9 puan kaybı yaşayarak taraftarlarını üzdü.
Son 6 haftanın 5'inde kaybeden Osmanlıspor ise Fenerbahçe deplasmanında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son maçında Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybeden başkent temsilcisi haftaya 30 puan ve averajla 7. sırada girdi.
Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitti.
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
14 yıl sonra ilk olabilir
Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında da puan kaybederse 14 sene aranın ardından bir ilki daha yaşayacak.
Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında alınacak başarısız bir sonuçta kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak.
Sarı-lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.
Tek eksik Volkan Demirel
Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde gol sıkıntısı çekiyor
Fenerbahçe, kupada Kayserispor filelerini 3 kez havalandırmasına rağmen Süper Lig'de gol sıkıntısı çekiyor.
Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu 4 golün 3'ünü orta saha oyuncuları atarken, santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Moussa Sow'dan geldi.
5 futbolcu sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, yarın maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:59
- Beşiktaş’ın tik-tak sırrı!
Toplam 3
Yorum
19 TARAFTAR 03 Şenol Güneş Farkı bu, antrenman da göster sahada uygula iş disiplin hırs taktik arkadaşlık= TAKIM ,hepsi bir arada.
- Lens Osmanlıspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
hasan tekin trabzonspor taraftarı olarak baş sağlı diliyorum.
- Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim?
Toplam 359
Yorum
muhammet sotuh dur
Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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