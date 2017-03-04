Fenerbahçe'den Lens'e başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Dick Advocaat ve yönetim kurulundan izin alarak babasının cenaze törenine katılmak üzere Hollanda'ya gittiği bildirildi.