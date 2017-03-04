Fenerbahçe'den Lens'e başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in babasının vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, 29 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Dick Advocaat ve yönetim kurulundan izin alarak babasının cenaze törenine katılmak üzere Hollanda'ya gittiği bildirildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:41
- Sneijder depremi
Toplam 19
Yorum
trftr bu adamı satmazsanız başına buyruk hareketlerine devam eder, çünkü onu kontrol edebilecek bir yönetim yok ortada
- Kerim Frei tutunamadı
Toplam 10
Yorum
gitişine Babel gibi oyuncu buludğumuzu şükret bekle daha iyi oynayacak alışıyor daha sen babeli tanımadın
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 21
Yorum
uA beşiktaşı şampiyon yapmak için ellerinden geleni yaptılar bu sezon
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