Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim
A Spor yorumcu Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı yorumu birtakım gazetelerin internet siteleri, Toroğlu küfür etmemesine rağmen 'bip'leyerek vererek karalama kampanyası oluşturmaya çalıştı. Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.
Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar "bana filmi?" Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.
Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.