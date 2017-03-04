 Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    : Ben de onları bipletmeye karar verdim

    Erman Toroğlu: Ben de onları bipletmeye karar verdim

    A Spor yorumcu 'nun Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı yorumu birtakım gazetelerin internet siteleri, Toroğlu küfür etmemesine rağmen 'bip'leyerek vererek karalama kampanyası oluşturmaya çalıştı. Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.

    ATV ekranlarında yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Hürriyet, Milliyet ve birtakım internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçın son dakikalarında, maçın yorumcusu 'nun küfür ettiği iddia edildi. .

    Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar "bana filmi?" Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.

    Toroğlu ise bunu yapanlara sert çıktı ve "Bunu 'bip'letenleri ben de 'bip'letmeye karar verdim dedi.



    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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