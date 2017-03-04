 Emenike gidiyor iddiası – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    gidiyor iddiası

    Emenike gidiyor iddiası
    Geçen sezon başı gittiği Al Ain'den devre arasında gönderilen 'nin bu kez bonservisiyle bu kulübe döneceği iddia edildi. BAE ekibinin, Asamoah Gyan'ın yerine Emenike'yi düşündüğü, sezon sonunda pazarlıkların başlayacağı öne sürüldü.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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