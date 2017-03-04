Diego Ribas’a milli davet geldi

Fenerbahçe'deki futbolu her zaman tartışılan, ardından takımdan ayrılıp Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımına davet edildi.

Flamengo'da ise Fenerbahçe'de gösterdiği performansın tersine başarılı bir oyun ortaya koyan Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesinin Paraguay ve Uruguay ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Diego'nun Flameno formasıyla bu sezon 12 maçta 5 gol, 1 asisti var.