 Diego Ribas’a milli davet geldi – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    ’a milli davet geldi

    Diego Ribas’a milli davet geldi

    Fenerbahçe'deki futbolu her zaman tartışılan, ardından takımdan ayrılıp Flamengo'ya transfer olan , gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımına davet edildi.

    Flamengo'da ise Fenerbahçe'de gösterdiği performansın tersine başarılı bir oyun ortaya koyan Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesinin Paraguay ve Uruguay ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Diego'nun Flameno formasıyla bu sezon 12 maçta 5 gol, 1 asisti var.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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