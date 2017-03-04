Çare sponsorda
30 milyon euro’luk bir açığı olduğu belirtilen sarı-lacivertli kulüp, UEFA’nın yeni yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya. Başkan Yıldırım, bu durumu sponsorluk anlaşmalarıyla çözmeye çalışıyor
DOĞUŞ'LA ÜLKER MODELİ
Fenerbahçe , Doğuş Grubu ile basketbolda yeni bir sponsorluk konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, daha önce Ülkerspor'la yaptığının benzeri bir birleşme için çalışma yapıyor. Doğuş ile yapılacak sponsorluk anlaşması, futbolla ilgili durumu direkt etkilemeyecek. Ancak amatör branşların, gideri en yüksek dalı olan erkek basketbolunu oldukça rahatlatacak. Bu durum, dolaylı olarak futbol gelirlerinin futbolda kalmasını sağlayacak.
UEFA APORTTA BEKLİYOR
F.bahçe , sadece basketbol sponsorluğuyla yetinmek istemiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol takımına yeni bir sponsor bulmak için kolları sıvadığı belirtiliyor. Yıldırım'ın bu konuyla ilgili devletin üst makamlarıyla dahi görüşmeler yapacağı ve UEFA tehlikesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. UEFA'nın önümüzdeki 15 gün içerisinde Türk kulüpleriyle ilgili bir rapor hazırlayacağı gelen haberler arasında.
Volkan DEMİR
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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