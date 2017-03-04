Çare sponsorda

30 milyon euro’luk bir açığı olduğu belirtilen sarı-lacivertli kulüp, UEFA’nın yeni yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya. Başkan Yıldırım, bu durumu sponsorluk anlaşmalarıyla çözmeye çalışıyor

Mali anlamda sıkıntılı günler yaşan F.Bahçe, UEFA ile yaptığı anlaşmanın şartlarını yerine getirmekte zorlandığı, 30 milyon euro'luk bir açığı olduğu ifade edildi. Mart ayında UEFA'dan gelecek yeni bir yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya olduğu öğrenilen sarı-lacivertli kulübün, bu tehlikeyi savuşturma adına yeni gelir kaynakları üzerinde çalıştığı belirlendi.



DOĞUŞ'LA ÜLKER MODELİ

Fenerbahçe , Doğuş Grubu ile basketbolda yeni bir sponsorluk konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, daha önce Ülkerspor'la yaptığının benzeri bir birleşme için çalışma yapıyor. Doğuş ile yapılacak sponsorluk anlaşması, futbolla ilgili durumu direkt etkilemeyecek. Ancak amatör branşların, gideri en yüksek dalı olan erkek basketbolunu oldukça rahatlatacak. Bu durum, dolaylı olarak futbol gelirlerinin futbolda kalmasını sağlayacak.



UEFA APORTTA BEKLİYOR

F.bahçe , sadece basketbol sponsorluğuyla yetinmek istemiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol takımına yeni bir sponsor bulmak için kolları sıvadığı belirtiliyor. Yıldırım'ın bu konuyla ilgili devletin üst makamlarıyla dahi görüşmeler yapacağı ve UEFA tehlikesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. UEFA'nın önümüzdeki 15 gün içerisinde Türk kulüpleriyle ilgili bir rapor hazırlayacağı gelen haberler arasında.



Volkan DEMİR