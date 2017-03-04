Candace sabırsızlanıyor

F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Candace Parker, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. ABD'li yıldız, "F.Bahçe her zaman kafamdaydı. Lavender, Gruda ve Quigley'i iyi tanıyorum. Bu benim için büyük avantaj" dedi.