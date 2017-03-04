 Candace sabırsızlanıyor – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Candace sabırsızlanıyor

    Candace sabırsızlanıyor
    F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferi Candace Parker, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. ABD'li yıldız, "F.Bahçe her zaman kafamdaydı. Lavender, Gruda ve Quigley'i iyi tanıyorum. Bu benim için büyük avantaj" dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Candace sabırsızlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.