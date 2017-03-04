Bogdan’la 1 yıl daha
Fenerbahçe, bir süredir NBA ekibi Sacramento Kings’le anılan Bogdan Bogdanovic ile 2017-2018 sezonu için de anlaşmaya vardı
Phoenix Suns ile de anıldı
Kings'in önümüzdeki sezon NBA'e getirmek istediği 24 yaşındaki oyuncunun sezon başında da Phoenix Suns'a gideceği haberleri yer almıştı. Bogdanovic bu sezon ligde 13 sayı ortalaması ile oynadı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Bogdan’la 1 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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