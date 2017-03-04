 Bogdan’la 1 yıl daha – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Bogdan’la 1 yıl daha

    Bogdan’la 1 yıl daha

    Fenerbahçe, bir süredir NBA ekibi Sacramento Kings’le anılan Bogdan ile 2017-2018 sezonu için de anlaşmaya vardı

    Bir süredir hakkında transfer dedikoduları çıkan ve önümüzdeki sezon NBA ekibi Sacramento Kings'e gidip gitmeyeceği büyük merak konusu olan Fenerbahçe basketbol takımının yıldızı Bogdan Bogdanovic'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sırp basketbolcu, 2017-18 sezonu için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Daha önce "Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Fenerbahçe'de mutluyum" diyen için yeni kontrat şartlarında yine NBA çıkışı olacağı, ancak bu çıkış için 1 milyon dolar'lık bir bedelin ödenmesi gerektiği belirtildi.

    Phoenix Suns ile de anıldı
    Kings'in önümüzdeki sezon NBA'e getirmek istediği 24 yaşındaki oyuncunun sezon başında da Phoenix Suns'a gideceği haberleri yer almıştı. Bogdanovic bu sezon ligde 13 sayı ortalaması ile oynadı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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