Bak sen şu Diego'ya!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ve Paraguay ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.
Geride kalan sezon sonunda sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran ve ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.
Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart Cuma günü deplasmanda Uruguay ve 29 Mart Çarşamba günü sahasında Paraguay ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.
Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 23 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleciler: Alisson (Roma), Weverton (Atletico Paranaense), Ederson (Benfica)
Defans: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Dani Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid)
Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)
Forvet: Neymar (Barcelona), Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern Münih), Roberto Firmino (Liverpool)
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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